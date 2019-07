A

finales de 2005, Miroslava Breach (+) dio cuenta en La Jornada (7/11/05) de un inédito plantón de 150 rarámuris del ejido Pino Gordo (Choreáchi) en la Plaza Hidalgo, frente al palacio de gobierno en Chihuahua. Se trasladaron 850 kilómetros desde el municipio de Guadalupe y Calvo para defender sus derechos agrarios en sus tierras y bosques. En otros pueblos, desde varias décadas atrás, ha sido común observar este tipo de movilizaciones, pero no es el caso de los rarámuris que en aquel momento abrían una etapa de lucha jurídica y política frente al Estado y los chabochis (mestizos) que les han despojado. De esa lucha contemporánea hace parte la marcha rarámuri por trabajo que se inició en Creel el pasado 15 de julio.