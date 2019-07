Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 23 de julio de 2019, p. 14

Martí Batres, presidente del Senado, insistió en que buscará la relección en el cargo un año más. Esto es posible, se prevé en la ley. Así es que lo he planteado abiertamente . Añadió: no se vale que con el tema de equidad de género se me quiera vetar .

En todo caso, subrayó, si se establece el principio de rotación de género debe ser general y también se debe aplicar a la presidencia de la Junta de Coordinación Política y a la coordinación del grupo parlamentario (de Morena)”, las que preside el senador Ricardo Monreal”.