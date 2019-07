Están dentro de la ley

El subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, defendió las facultades que tiene el Congreso de Baja California para modificar la Constitución del estado o cualquier otra ley.

Sin pronunciarse en favor o en contra de la reforma que aprobó el Legislativo bajacaliforniano para ampliar el mandato del morenista Jaime Bonilla, Peralta insistió en que los diputados locales poseen atribuciones como cualquier congreso local para cambiar leyes.

No se califica si está bien o está mal, simplemente tiene atribuciones (el Congreso local). (No estoy) nien favor ni en contra. No califiqué ni he calificado si está bien o está mal, o que esté a favor, simplemente tienen atribuciones y facultades los congresos, para eso están .

Aclaró: Desde el punto de vista jurídico, en mi caso opino, en lo personal, insisto, (no) como subsecretario ni como vocería de Gobernación, que el artículo 73 de la Carta Magna señala cuáles son las atribuciones y las facultades de los congresos .

El jueves, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, consideró que la reforma que amplía el mandato del gobernador de Baja California es inconstitucional.

Por otra parte, ayer la senadora priísta Beatriz Paredes solicitó a Olga Sánchez Cordero una definición clara y formal sobre la ampliación del mandato al gobernador electo en Baja California, Jaime Bonilla.