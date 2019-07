Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 23 de julio de 2019, p. 10

Hermosillo, Son., Grupo México es una empresa corrupta, mentirosa e irresponsable , afirmaron líderes de organizaciones ambientalistas y comités del río Sonora, luego de que el corporativo de Germán Larrea informara que su último derrame fue inofensivo y sólo vertió tres metros cúbicos de ácidos tóxicos en el Mar de Cortés.

Rosa María O’Leary, de la organización no gubernamental No alineada al Estado de Sonora, dijo estar indignada con la compañía minera que “se burló otra vez de los sonorenses, al decir que su derrame no ocasionó daños en el mar por ser una cantidad reducida, lo equivalente a un poco más de un tinaco de uso doméstico.

Si bien es cierto que no es una cantidad estratosférica, no significa que no tuvo repercusiones ni daños en el mar; Grupo México es un mentiroso que no tiene siquiera la justificación para derramar un gota de ácido en el mar, pero te aseguro que fueron más litros, miles de litros , declaró la activista.

Óscar Gámez, presidente del Comité de Cuenca del río Sonora, en el municipio de Ures, consideró como injusto que la trasnacional siga operando la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, luego de los daños que causó a miles de habitantes de los ocho pueblos del río Sonora con el derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos, en agosto de 2014.