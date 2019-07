E

n su mañanera conferencia de prensa de ayer, el Presidente de la República no se ahorró críticas para cuatro medios de comunicación: el diario Reforma, la revista Proceso y el portal Sin embargo, todos estos de capital y operación mexicanos, y el diario con sede en Londres, el Financial Times.

A cada uno de ellos le acomodó un señalamiento rasposo. Al matutino creado y dirigido por la familia Junco de la Vega le reprochó que hubiera publicado una nota, titulada Vivirá en un Palacio , en uno de cuyos párrafos se asienta que por la historia, construcción, muebles y piezas de arte que alberga, López Obrador vivirá en un verdadero palacio (https://bit.ly/2LC84XU). A ellos, el político tabasqueño les contestó: “A los de Reforma les diría que no estoy acomplejado. Cuando ellos hicieron su edificio… ¿Conocen el edificio de Reforma? Es un palacio. Es un palacio… Yo diría que de mal gusto, porque también los fifís no tienen tanta sensibilidad para la arquitectura”.

Al portal Sin Embargo, que había publicado un par de días atrás una información sobre el envío del más pequeño de los hijos de AMLO a un campamento en San Luis Potosí por el que se pagaron 64 mil pesos por dos semanas, le dijo: “... que se va mi hijo a un campamento a San Luis Potosí, ‘qué barbaridad, ¿dónde está la austeridad?’. Pero el medio que saca ese gran reportaje cobraba aquí. Son de los que recibían dinero por los servicios que prestaban. Entonces vamos a seguir polemizando. Les diría que hasta ahora vamos muy bien”.

A una reportera del Financial Times, que solicitaba una entrevista para su medio, el habitante de Palacio Nacional le contestó así: tiene que ver con la falta de autocrítica de parte del periódico; porque se impulsó mucho el modelo económico neoliberal. Se hizo propaganda a favor de las llamadas reformas estructurales. Los resultados han sido desastrosos para México .