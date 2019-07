L

a red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad ha venido siendo objeto de la codicia de empresas del sector privado. Privatizarla sería tanto como crear un nuevo Telmex y su concesionario sería otro Carlos Slim. ¿Que ha hecho importantes inversiones? Sin duda. ¿Que le cayó del cielo el invento de Internet y creció exponencialmente su empresa, inclusive formó otra, Telcel? Cierto también. Lo que está haciendo el gobierno de la 4T es no repetir la infortunada –para el Estado– experiencia. López Obrador anunció la creación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, una filial de la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de llevar la red bajo costo a más de 40 millones de mexicanos, especialmente a las zonas empobrecidas e inaccesibles, que además, no son las más atractivas para las empresas privadas. Ya aprobó el proyecto el Consejo de Administración de la CFE, la empresa que dirige Manuel Bartlett. Su reto es convertirla en una compañía que genere tantas utilidades como el emporio del grupo Slim, aun con tarifas bajas para los usuarios de recursos limitados.

Suspensión provisional a Grupo México

Después del derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico en aguas del Mar de Cortés, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) realizó dos investigaciones a la empresa Grupo México. Descubrió que no tenía permiso de impacto ambiental, el cual es obligatorio para las empresas que manejan materiales peligrosos, por lo que clausuró sus operaciones en el muelle fiscal de Guaymas, Sonora. La titular de la Profepa, Blanca Alicia Mendoza, dijo que la clausura es temporal y provisional, y una eventual suspensión definitiva dependerá de la dimensión de los daños al medio ambiente. Para la reactivación de las actividades de la empresa se requiere que presente su autorización de impacto ambiental y asuma los compromisos legalmente establecidos. ¿Debería retirarse la concesión a Grupo México? Diversas organizaciones civiles lo exigen. Recuerdan los desastres de Pasta de Conchos y Río Sonora.

Millonario ambicioso