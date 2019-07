México debe recuperar el respeto del mundo

E

l mayor reto de México en la actualidad no es crecer mucho o poco en números, sino en dignidad, recuperar el orgullo de ser mexicanos, así como el respeto y reconocimiento del mundo. Con eso, todo lo demás viene por añadidura. Todo ese pasado oscuro de corrupción en todos los niveles era orgullo del cinismo, pero vergüenza ante el mundo entero; México era sinónimo de corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador en la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, acaban de informar que con el apoyo de todos los países de América Latina y el Caribe, estamos propuestos para formar parte del Consejo de Seguridad de ese organismo. El verdadero valor de un ser humano o de un país no se mide por lo que lleva en el bolsillo, sino por lo que lleva en el alma. Eso es política en su más alta expresión, lo demás es administración pública.

Carlos Noriega Félix, El almanauta

Amenazan con desalojarla de su casa

Hace días encontré pegada en la puerta de la entrada de la casa donde vivo desde 2011, en el poblado de San Lorenzo Huipulco, una supuesta notificación del juzgado septuagésimo tercero civil en el que se señala que tengo cinco días para entregar el inmueble.

Se supone que es de un juicio entablado en contra de Jesús Serna Moreno y otra persona, en la que aparezco en él de manera inusitada. Hasta el día de hoy no he sido ni emplazada a juicio y muchos menos notificada, por lo que cualquier intento de desalojo o amedrentamiento en mi contra será responsabilidad de la persona que supuestamente me demandó.

He interpuesto las quejas correspondientes en la Judicatura y en Derechos Humanos, así como los recursos legales procedentes, pues no se pueden seguir permitiendo las impunidades judiciales. No conozco el expediente del juicio, por lo que lo estaré solicitando a quien pudiera tenerlo.

Alejandra Vargas de la Cruz

Despidos en el Hospital General de México

En mi carácter de trabajador del Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga, con plaza de base y antigüedad de 25 años, denunció lo siguiente:

El 11 de febrero pasado, la doctora Guadalupe Guerrero Avendaño asumió la dirección del nosocomio, con el compromiso de respetar los derechos de los más de 6 mil 250 empleados; no obstate, lejos de ello, empezó el despido masivo de personal, incluido el de la unidad jurídica, cuyo nuevo titular, Juan Eduardo Almeida del Prado, nos informó que por instrucciones de Guerrero Avendaño, pero sobre todo en acato a las medidas de austeridad del gobierno federal, los empleados de confianza teníamos que presentar nuestra dimisión.

Dichas plazas fueron ocupadas de inmediato, sin cubrir el perfil, por personal de confianza de la directora; es decir, las plazas jamás fueron canceladas y en razón de que me negué a firmar la renuncia, a pesar de la constante presión de los jefes para acatar la orden con el argumento de que ya estaban entregadas a nuestros sustitutos, se inició toda una campaña de hostigamiento en mi contra.