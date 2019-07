▲ El socialista Pedro Sánchez y el líder de UP, Pablo Iglesias, ayer durante sus intervenciones en el Congreso español. Foto Afp

Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 23 de julio de 2019, p. 24

Madrid. En el primer día de la sesión de investidura, y apenas 48 horas después de que los equipos negociadores del Partido Socialista Español (PSOE) y Unidas Podemos (UP) se sentaron a perfilar el acuerdo del gobierno de coalición , la sombra de una nueva fractura en la izquierda española se hizo presente.

El presidente del gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, apremió al dirigente de UP, Pablo Iglesias, a meditar su última oferta para evitar un bloqueo del gobierno y un probable adelanto electoral. La respuesta del líder de la formación morada, sin embargo, fue contundente: no nos vamos a dejar humillar .

Sánchez, con 123 escaños, está lejos de la mayoría absoluta (176), por lo que necesita acuerdos con otros grupos para sacar adelante la sesión de investidura que lo dejaría en el poder los próximos cuatro años.

Su aliado preferente es UP, la coalición de la casi desaparecida Izquierda Unida con la formación emergente Podemos, que cuenta con 42 diputados. Ambos no suman los votos necesarios para sacar adelante la votación, de no sellarse una alianza, estarían a expensas de que otras formaciones de la órbita independentista vasca y catalana se abstengan durante la segunda votación, en la que sólo se exige mayoría simple.

En este escenario Sánchez acudió al Congreso para protagonizar un largo y tenso debate durante el cual enarboló su programa y las líneas prioritarias de su eventual gobierno, y además criticó a las fracciones opositoras Partido Popular, Ciudadanos y Vox, pero también a su hipotético socio: UP.