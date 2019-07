Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 23 de julio de 2019, p. 23

Buenos Aires. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al juez Claudio Bonadío ir a juicio oral y público en la llamada causa de las fotocopias de cuadernos supuestamente escritos por un ex chofer de la subsecretaría de Planeación que los quemó, lo que figura en el documento presentado donde se cuestiona la investigación, que llevó a imputar a decenas de ex funcionarios y empresarios, varios detenidos de manera preventiva e ilegal, utilizando el magistrado y la fiscalía métodos extorsivos para forzar declaraciones que inculparan a la ahora senadora.

Según expertos juristas, esta es la causa más escandalosa en la historia jurídica del país.

Carlos Beraldi, abogado de la ex mandataria, presentó el escrito y dijo confiar en que en este juicio se podrá demostrar la inocencia de Fernández de Kirchner, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, aunque no existen pruebas.

En condiciones normales, la posibilidad de que estas actuaciones pudieran ser elevadas a juicio, en términos jurídicos, resultaría absurda (...) todo lo actuado es nulo al haberse vulnerado todas y cada una de las garantías previstas en la Constitución , sostiene el escrito.

Destaca que no existen los cuadernos, sólo fotocopias no certificadas, mediante las cuales “decenas de imputados fueron colocados ante la disyuntiva de reconocer la comisión de supuestos delitos vinculando a la ex presidenta o ser privados de su libertad por un lapso indefinido.