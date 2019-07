Durante su conferencia de prensa, López Obrador expresó que la Fiscalía General de la República investiga las condiciones en que el gobierno adquirió la planta Fertinal del presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, pero más allá de esa indagatoria no hay otra al respecto.

En relación con las versiones que involucran al presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, en operaciones ilícitas, dijo que éste no enfrenta ninguna demanda judicial sobre la venta de Fertinal.

Explicó que la denuncia que desahoga la FGR ya estaba en curso. Y si no hay denuncia judicial, agregó, no se puede actuar. Así, ratificó su visión de mirar hacia adelante en los casos de corrupción, pues no es conveniente para el país anclarse en esa situación.