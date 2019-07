Para Manuel Lapuente es prematuro criticar y ensañarse con las Chivas del Guadalajara. Esto apenas empieza. Yo confío en la capacidad del técnico Tomás Boy y estoy seguro de que el equipo va a subir su nivel , señaló el ex timonel del Tri, quien recomendó a los rojiblancos no mirar la tabla de cocientes (son antepenúltimos), sino concentrarse en jugar bien, en elevar su calidad .

–Pero las derrotas merman el ánimo. El domingo Boy se veía desencajado en su área técnica…

–Tomás siempre ha tenido carácter fuerte, desde que era jugador y eso lo ha sacado de problemas. El torneo (internacional) no era pertinente y todo eso influye, porque antes el técnico tiene que conocer a fondo a sus jugadores; si no, no puede trabajar, si no los dejan, ¡peor! En este momento hay que darle la oportunidad y tiempo para después criticar su trabajo.

Por último, Lapuente rió ante la forma en que Alan Pulido cobra los penales, pero”nos guste o no, es una cosa; lo importante es que la meta. Un penal se debe acertar, no hay vuelta de hoja, no hay derecho a fallar un penal”.

En Arlington, Boy explicó que su equipo no tiene un desempeño homogéneo porque algunos jugadores como Antonio Briseño, Oswaldo Alanís y Oribe Peralta no hicieron pretemporada con el resto del plantel y vienen de vacaciones. No es excusa, sólo falta mejor coordinación en jugadas muy puntuales , dijo que el gol inicial de los albiverdes derivó de una jugada fortuita pues antes, el rival no nos hacía nada .

Una vez más, acusó: “La Liga (Mx) se portó muy duramente con nosotros (por negarse a aplazar el partido ante Santos). Ha sido pesado reconstruir un equipo como el que me tocó a mí, pero –recuerden– no nada más nosotros perdimos ante River Plate y Boca Juniors, el América también ¡y por bailada!”