‘‘Me tomó más o menos 30 años aceptar lo que era y entre más lo fui haciendo más feliz era. En el teatro buscaba un eco, no lo encontré y decidí hacer algo acorde con lo que yo era.”

‘‘La obra no es una locura, viene de un largo proceso que sufrí; este hombre femenino que durante muchos años sentía que estaba equivocado, que había nacido mal o había tomado una mala decisión”, explica.

Música, baile, risa, tragedia, de todo hay en el montaje de cabaret The shakespearean tour, que el sábado 27 concluirá breve temporada en Youkali Cabaret, en la Zona Rosa.

Última función

De acuerdo con Ruiz, la sociedad mexicana no admite la feminidad de un hombre, la masculinidad de una mujer o la gama de identificaciones que no corresponde a un género. ‘‘No es algo que aceptemos mucho. Se acepta ya que pueda haber homosexuales y lesbianas, pero no más; lo que busco con ese montaje es contar desde la risa mi vida, lo duro y doloroso que es a veces llegarse amar y permitirse ser feliz.

‘‘Hay una larga lista de temas muy difíciles de hablar y creo que el humor es una herramienta muy poderosa para ello y para suscitar la reflexión. El humor me ha permitido hablar de mi vida como hombre femenino y lo complejo que fue entenderlo, aceptarlo y platicarlo con mi familia y los otros.

‘‘La máxima lucha es la visibilización diaria, la normalización. En mi caso, no ha sido tan doloroso, porque hay muchas historias sobre la diversidad que tienden a ir hacia el lado del dolor y el sufrimiento. La felicidad, para mí, es parte del orgullo y el gusto”, define.

‘‘Ojalá que mi trabajo ayude a otros a poner estos temas sobre la mesa y no evadirlos. Esta obra puede ayudar a muchas familias que rechazan a sus hijos porque no sólo no son como esperarían en su sexualidad, sino en sus estudios o formas de ser.’’

En espera de ser montada en 2020 en el Museo Memoria y Tolerancia, la última función de The shakespearean... en Youkali Cabaret (Amberes 63, colonia Juárez) será el 27 de julio a las 21:30 horas.