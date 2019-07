H

ace unos minutos se fue la luz (como acostumbra hacerlo en la plaza de Chimalistac) borrando en la pantalla mis recuerdos de Ágnes Heller y Roberto Fernández Retamar, cuya muerte lloraba a medida que escribía todo lo que les debo. Ahora no me queda más remedio que conformarme o pensar que lo que apunté no era suficiente o no daba el ancho porque Ágnes Heller fue una gran filósofa y Roberto Fernández un poeta cubano revolucionario.

Gracias a Lukas Czarnecki, quien invitó a Heller a dar conferencias en la Universidad Nacional Autónoma de México, pude verla y escucharla, pues vino a comer a la casa. Gracias también a Judith Friedlander la escuche en una conferencia en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, cuando Friedlander presentó a Ágnes Heller, quien visitaba cada año la New School of Social Research para impartir una cátedra y conferencias de alto nivel.

Me resulta asombroso que Ágnes Heller a los 90 años haya ido a nadar y no haya podido salir del mar, ella que convencía con su sola presencia y la fuerza de su palabra. Pequeña y robusta, sus 90 años se concentraban en su baja estatura, en su redondez y su pelo rojo que la hacía parecer un bólido, un planeta apasionado que gira sobre su propio eje. A lo mejor corrió un riesgo innecesario.

Dinámica, de pequeña estatura, Ágnes Heller demostró en esa comida casera que sólo vivía para pensar y para el alto vuelo de su prodigioso intelecto.

Fernández Retamar hizo muchos viajes a México, pero lo conocí en La Habana, en 1959, al lado de Guillermo Cabrera Infante (quien aún no publicaba sus Tres tristes tigres) al triunfo de la Revolución cubana. Adelaida, su mujer, y él me tomaron de la mano y en una gran manifestación en un estadio de beisbol entonaron La Internacional y cuando dije: ‘‘Yo no me sé esa canción”, Roberto me dijo: Cántala .

Roberto vino varias veces a México y lo encontré en alguna que otra ocasión en casa de Elena Garro y la Chata Paz. Ésta era una muchacha muy bonita y extraordinariamente culta. También a Octavio le cayó bien Fernández Retamar, alto y flaco, con su facha de príncipe italiano y su suéter aguado y destejido. Nos vimos en otra ocasión memorable, en la embajada de Cuba, con Bola de Nieve al piano. Cantaba con su voz rasposa y dolida una canción supersensual que hizo furor en América Latina y aullaba: Vete de mí, que impresionó a muchas oyentes que la memorizaron.