l Grupo México es el más importante del país en el ramo minero y el tercer productor de cobre del mundo. Su valor en el mercado se calculaba hace ocho días en 384 mil millones de pesos. Pero en una semana perdió 17 mil millones por una fuga en su terminal marítima de Guaymas, Sonora, ocurrida el pasado 9 de julio. Se vertieron al mar de Cortés 3 mil litros de ácido sulfúrico. Según la empresa propiedad del señor Germán Larrea, segundo hombre más rico de México, la situación se controló rápidamente, en apenas cuatro minutos , por lo que ninguna persona resultó afectada por el derrame.

Asegura que tampoco el medio marino y que así lo comprobó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Por su parte, Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secetaría de Economía, detalló en su cuenta de Twitter que el daño al medio marino se evitó al neutralizar el ácido sulfúrico derramado con bicarbonato de sodio.

Sin embargo, hace dos días personal de la Profepa clausuró en Guaymas temporamente dicha terminal portuaria por no tener la autorización de impacto ambiental para obras y actividades. Cabe señalar que dicha terminal, desde la cual se exporta cobre y ácido, tiene un certificado de calidad ambiental supuestamente expedido el año pasado. Es uno de los 17 que posee para otras áreas de explotación minera en el país.

Pese a ello, este año suma dos derrames, aunque nada comparables con el del 6 de agosto de 2014 en Cananea, Sonora: 40 millones de litros de sulfato de cobre. Es el mayor desastre ecológico de nuestra historia.

El derrame en Guaymas ha despertado la indignación ciudadana y la protesta muy bien fundada de los especialistas en el ecosistema marino, las organizaciones defensoras de los recursos naturales y hasta de varios legisladores federales. Estiman que las conclusiones a las que llegaron las instancias oficiales fueron precipitadas, pues, como acaba de demostrarse, todavía no concluye la investigación del accidente. Agregan que las sanciones económicas por este tipo de delitos no son suficientes para paliar el daño que causan. Y en cuanto al enorme vertido en Cananea, Grupo México no compensa aun debidamente, y como ordenaron las autoridades, a las miles de familias afectadas por esa enorme tragedia.