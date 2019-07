Alarmados, empezaron a frenar el éxodo; ya no eran braceros, se les empezó a llamar indocumentados, fuera de la ley y se les restringió cada vez más el libre tránsito, se les impidió el paso por puentes y garitas; se volvieron mojados porque tenían que cruzar el río Bravo a nado en las crecidas, o con el agua hasta el cuello en los tiempos de secas.

C

Pero lo más interesante, lo extraño, es que ellos, los ciudadanos de Estados Unidos, son un mosaico de migraciones; llegaron primero de Inglaterra y de Holanda, pero muy pronto recibieron alemanes, franceses, italianos; de todas partes de Europa, exterminaron o empujaron a los pieles rojas originarios de los territorios invadidos, pero se enorgullecían de la hospitalidad de su nación. ¿Por qué nos rechazan? A nosotros y a los centroamericanos, a los caribeños, a los venezolanos y a todos los de Sudamérica.

Hay una respuesta, planteada y sustentada por una española dedicada a la academia y a la literatura; en uno de sus libros plantea muy bien el problema de los emigrantes, no quieren emigrantes, pero en forma selectiva, no los quieren por una sola razón: porque son pobres.

El libro a que me refiero de Editorial Paidós, Barcelona 2017, se titula Aporofobia, el rechazo al pobre; la autora Adela Cortina Orts, maestra de ética y escritora, creó el término; la fobia dice, no es a los extranjeros, no se trata de racismo, tampoco tiene motivos religiosos o ideológicos, es que son pobres. En griego aporo es pobre y fobia significa originalmente miedo, pero se ha extendido a otros conceptos como horror, repulsión, animadversión y, lo peor: odio.

No se rechaza a los inmigrantes por hablar otro idioma, por la pigmentación de la piel, por su fe diferente; los rechazan, sostiene Adela Cortina, porque no tienen más que carencias, porque esa sociedad de inmigrantes blancos y protestantes reciben a cualquiera si tiene dinero o aporta conocimientos, pero padecen aporofobia con los necesitados y excluidos de sus lugares de origen.

Que vengan quienes quieran, de cualquier clase o país, cualquier credo o etnia, pero eso sí, que traigan dinero, que no vengan los pobres; para ellos muros y patrulla fronteriza y si logran pasar las barreras, jaulas para los niños, separación de sus familias, persecución y deportación para los adultos.

La aporofobia, padecimiento colectivo en ciertos sectores o zonas especificas de Estados Unidos, lo que debe ser es señalada, rechazada y, como toda fobia, requiere de cura; es tema de siquiatría y de tratamiento.

jusbb3609@hotmail.com