end her back… Send her back…” (“regrésala…”), coreaba una multitud en Carolina del Norte ante el silencio complaciente del orador. Los gritos iban dirigidos a Ilhan Omar, congresista estadunidense musulmana nacida en Somalia. Dos días antes, el orador –nada más y nada menos que el presidente de Estados Unidos– había emprendido una andanada de tuits que fueron calificados como racistas por el Congreso. Es sólo el principio: detrás de diferendos políticamente correctos como el socialismo o la visión sobre el Estado de Israel, el debate racial se ha vuelto a colar a la elección presidencial de nuestro vecino del norte.

Donald Trump ha normalizado ciertas palabras y arquetipos que parecen estar en el límite de lo que legal y éticamente puede permitirse un jefe de Estado; sin embargo, sus seguidores –que no son pocos– van mucho más allá en términos de una creciente intolerancia a la América no blanca, no anglosajona, no protestante, no inmigrante europea previa a la Segunda Guerra. Su base dura de votantes está regresando a una narrativa y retórica propias del desgarrador debate previo a la Ley de Derechos Civiles que se vio obligado a publicar Lyndon Johnson en los años ’70.

Cuando un estadunidense dice a otro estadunidense que regrese a su país , hay una clarísima connotación racial o religiosa de por medio. Cuando el jefe del Estado dice a una congresista electa que regrese a su país , Estados Unidos da vuelta medio siglo en la historia y hace pensar en las páginas más oscuras de su historia: la de Hamilton, que siendo padre fundador jamás permitió que sus esclavos fueran libres; la de Lincoln, que en la segunda mitad del siglo XIX debió enfrentar la guerra, la carnicería, la división e incluso la muerte, por defender la bandera de la no esclavitud; la de la marcha silenciosa de Selma a Montgomery en Alabama, o el asesinato de Martin Luther King. Hace pensar en este país colosal que, visto de cerca, se craquela y divide en millones de colores distintos.