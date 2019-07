Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 22 de julio de 2019, p. 10

De no cumplirse la disposición del Consejo Nacional de Morena avalada el 7 de julio para remitir al Instituto Nacional Electoral (INE) un padrón ampliado de militantes, el líder de los diputados federales de ese partido, Mario Delgado, no podrá contender por la presidencia nacional, ya que no aparece en el registro que actualmente está en poder del órgano electoral.

Ante el INE sólo hay registrados de manera oficial 319 mil 449 militantes de Morena, por lo que sólo quienes se encuentren en dicha lista tienen derecho a participar en el proceso interno para renovar la dirigencia. Ni en el registro correspondiente a la capital del país ni en su natal Colima aparece el nombre del Mario Delgado.

Tanto Yeidckol Polevnsky como Bertha Luján, quienes también buscan la presidencia del partido, sí aparecen en la lista; Alejandro Rojas Díaz Durán no se encuentra entre los militantes de la Ciudad de México, pero luego de que fueron suspendidos sus derechos partidistas por la instancia de justicia interna morenista el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó restituir su militancia.