Lunes 22 de julio de 2019, p. 5

Huejutla De Reyes, Hgo., Es posible que una vez que rescatemos el sector petrolero y el sector eléctrico, hasta bajemos los precios de los combustibles , señaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la continuación de su gira por hospitales rurales, destacó que no quiere que “nadie me diga, y hasta ahora no ha ocurrido: ‘Usted ofreció algo y no cumplió’. Tengo ese orgullo”, comentó y resaltó que le pesa mucho saber que los compromisos deben cumplirse. Siempre tengo esa preocupación .

Por eso, en la zona de la Huasteca ratificó que ya se creó la empresa Telecomunicaciones e Internet para Todos, que proveerá de esos servicios a todo México, hasta a las regiones más alejadas.

Tras recorrer el hospital rural de este municipio de la Huasteca hidalguense, resaltó que nunca se había destinado tanto presupuesto para el bienestar del pueblo . Así que garantizó la ampliación de los 200-250 kilómetros de la carretera Pachuca-Huejutla, de lo que está enterado el hidalguense Arturo Herrera, secretario de Hacienda, a quien desde que era subsecretario le pidió ayuda para que no falte presupuesto.

En su octava visita al estado –como parte de los recorridos que inició el viernes en Cerritos, San Luis Potosí–, el Presidente recordó que el combate al robo de combustibles ha costado pérdida de vidas humana –en referencia a la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocurrida el 18 de enero, cuando vecinos de la zona sacaban gasolina de una toma clandestina–, es de las cosas que más me duelen en el tiempo que llevo gobernando .

Ratificó que acabar con la corrupción e impunidad es la manera para liberar fondos para el desarrollo.