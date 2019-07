M

éxico es un país de gran riqueza minera. Desde la conquista, sus vetas de oro y plata fueron objeto de frenética extracción para sostenimiento y riqueza de España y sus representantes coloniales. A cinco siglos, la extracción de minerales preciosos y no, continúa. Si bien con una participación moderada en el PIB nacional (1.16% en 2018, a valor agregado), la minería actual tiene una gran diversificación e importancia económica, y también, para no perder la costumbre, una presencia dominante de empresas extranjeras en segmentos relevantes. La producción, no obstante, presenta una declinación en años recientes en numerosos productos.

Comparando una década, si bien la producción de oro pasó de 50.4 toneladas en 2008 a 91.2 en 2018 (Gráfico 1), en 2015 había llegado a 123.4. Así mismo, la producción de plata aumentó de 2,668 toneladas en 2008 a 3,694 en 2018, pero en 2015 alcanzó las 4,959. Casos similares se ven en cobre, zinc, plomo, cadmio y otros.

Con esta salvedad, entre 2008 y 2018 aumentó la producción de oro 81.2%, plata 38.5, cobre 76.3, plomo 30.8, molibdeno 93.9, manganeso 23.0, dolomita 512.7%,... Otros muestran disminución (Gráfico 1).

El valor de la producción minera totalizó 241 mil 634 millones de pesos en 2018, ligeramente abajo de los 241 mil 727 m de 2017 a precios corrientes, disminución que en términos reales (descontando la inflación) es mayor (Gráfico 2). Del valor total en 2018, los metales preciosos representaron el 44.5%, los no ferrosos el 39.1, los minerales y metales siderúrgicos el 10.2, y los no metálicos el 6.2%