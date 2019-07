E

stoy frente a la pantalla de mi compu, buscando el canal por el que se transmitirá, dentro de unos momentos, el primer debate entre los candidatos a presidir el CEN de PRI. En lo que esto acontece comienzo a imaginar posibles escenarios. Formulo algunas elucubraciones al respecto y, tentado a la osada tarea de elaborar hipótesis de imposible corroboración o rechazo, me dedico a realizar una exit poll a la inversa: no pido a mis entrevistados una información a boca de jarro, saliendo de una casilla tras emitir su voto; por el contrario, les solicito me contesten, con antelación al evento que está por llevarse a cabo, no solamente qué opinión les merecen los participantes en esa controversia, sino cuáles piensan que serán las posturas que asumirán cada uno y, ya entrados en confidencias (y puede que en alguna infidencia), quién piensan que será el vencedor de la contienda.