Este fin de semana la Secretaría de Medio Ambiente dio el aval para que se construya la obra. Sin embargo, a la fecha el aeropuerto de Santa Lucía aún no es registrado en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), requisito para todo proyecto que requiera fondos públicos.

Además de dichos requisitos, los amparos que se impusieron contra la obra también requieren estudios de viabilidad política, social e interinstitucional , los cuales quedan a interpretación de la autoridad en caso de que lo presentado cumpla con dichos análisis.

El proyecto se fundamenta en el plan maestro presentado por Grupo Riobóo en el proceso de transición, documento cuya errata se evidenció casi un año después, el 23 de abril, e implicó que el costo incrementara 11.7 por ciento del monto original. El Cerro de Paula se omitió de la primera revisión para operaciones civiles.

El secretario Jiménez Espriú aseguró que los estudios están listos; no obstante, la dependencia no ha difundido ninguno. Mientras se espera que la obra no estará terminada en 2021, como aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al colocar la primera piedra, sino hasta 2022, producto de los amparos que han retrasado la edificación.