La gestión fiscal que se aplica hoy en México está basada en la austeridad aplicada por decisión del gobierno. En este primer año no se enfrentaba una crisis de endeudamiento y no había una situación grave de inestabilidad macroeconómica.

na persona o familia se obliga a ser austera cuando no tiene suficiente dinero y está forzada a usar el que hay para las cosas más necesarias. Un gobierno impone a la sociedad la austeridad y gasta lo mínimo posible cuando, por razones muy diversas, está en malas condiciones económicas.

“Aferrarse a un ideal con firmeza, pero sin sectarismo y recordar que derrotada o victoriosa, no hay bandera que no destiña al sol. ”Andrea Camilleri, en Carta a Matilda

No puede darse el lujo de tanto subejercicio, dijo, apuntando que éste fue en el primer trimestre del orden de 86 mil millones de pesos. Para ponerlo en perspectiva, de seguir así, el faltante llegaría a más de 344 mil millones, mientras el presupuesto de la Secretaría de Educación, la que más recibe, es de 300 mil millones.

El listado de los faltantes crónicos en el país es muy largo y tiene una seria repercusión en las condiciones sociales y el deterioro del bienestar. Esa lista no puede quedar sólo en la agenda de gobierno, pues es imprescindible abrir espacios más amplios para la sociedad.

Se discutió mucho hace unos días acerca de la condición recesiva de la economía. Ese dato es relevante y, sin embargo, no altera el fondo del asunto. Hoy, si hay recesión o no, las condiciones concretas no se modifican: el proceso de generación de ingreso-riqueza está obstaculizado. El caso es que el crecimiento productivo está detenido.

Es como ocurre con la línea de pobreza. Es un límite significativo, pero los hogares que están apenas por arriba o por debajo de ésta se encuentran en situación igualmente mala.

Extender la contracción del gasto pondrá más presión sobre la economía y los ingresos del gobierno. Este ocurre ahora en el caso de Pemex con el plan de negocios presentado hace días. El cumplimiento de las premisas del plan es clave para sostener la relativa estabilidad fiscal que prevalece. A eso hay que aunar la eficacia en la realización y rentabilidad social y económica de los otros proyectos clave de la inversión planteada por el gobierno.

Una nueva reforma fiscal está en el horizonte y el entorno para destinar mayores recursos para la inversión tanto pública como privada se está complicando.

Es oportuno que en el país se extienda el marco de la conversación acerca de la gestión económica. Además de sus condiciones técnicas y políticas, son muy diversas las aristas que la componen.

Es mucho lo que está en juego y lo será más con el paso del tiempo. El asunto está enmarcado por las consecuencias de un muy largo periodo en el que esta sociedad ha perdido cohesión y seguridad, además de que se ha desgastado la confianza.