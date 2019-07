Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Lunes 22 de julio de 2019, p. 19

El subejercicio en la ejecución del gasto público no sólo afecta a los grandes participantes de la iniciativa privada, sino también a las microfinancieras enfocadas en dar préstamos a pequeñas y medianas empresas, pues si la administración no eroga los recursos programados provoca que consumo y ventas disminuyan, hecho que detona en falta de compra o adquisición de servicios para las firmas más pequeñas, asegura Claudio Kandel, director general de DiSí, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) dedicada a dar créditos a ese tipo de compañías.

“Cuando hay subejercicio el tema es que no se paga. Todo esto es muy dañino… pero definitivamente la derrama económica que generan las diferentes entidades económicas del gobierno es demasiada. Cuando se ejerce el gasto se produce además actividad económica en todas las instancias. Es un aliciente para infraestructura, inversión, construcción y proveedores, pero necesitamos que fluya el capital.”

Indica que cuando el gobierno no aplica el gasto, deja de fluir el capital, lo cual provoca que empresarios pequeños y medianos, que hacen ventas a la administración, prefieran no seguir realizando operaciones, ya que los recursos están detenidos y no hay garantía de pago para las firmas de pequeña escala.

Dice que si bien es normal que al inicio de cada administración no haya una correcta ejecución del gasto, es momento de que el gobierno entienda que debe trabajar día y noche para reactivar el flujo de recursos .