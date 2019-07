¿A

ndrés Manuel López Obrador (AMLO) radical , como dicen algunos? ¡Si su programa de Desarrollo Nacional es una versión muy aguada del desarrollismo de Luis Echeverría Álvarez-José López Portillo que fracasó en las décadas de los años 60 y 70, aunque la nación todavía tenía una Pemex funcionando y el capitalismo vivía una fase de prosperidad que se reflejaba en México en el crecimiento anual del producto interno bruto (PIB) –oscilante entre 10 por ciento en 1964 y 8 por ciento hasta finales de los años 70!

¿AMLO ignaro de lo que hace y preparan la derecha y la oligarquía desde del seno mismo de Morena y del gobierno? ¿Quién escogió los ministros funcionarios y candidatos de Morena y sus dirigentes? ¿Quién consideró normal que el periódico Regeneración desapareciera en el momento en que era más necesario?

¿AMLO democrático? ¿Dónde están las consultas que la ley garantiza a los pueblos indígenas afectados por los proyectos del Tren Maya y del Istmo de Tehuantepec? ¿Y con la central térmica de Huaxca y el asesinato de Samir Flores en el estado de Morelos? ¿Qué pasó con las propuestas de la comunidad científica y de los ciudadanos para legislar sobre el sector de la ciencia? ¿Quién hizo y mantiene un acuerdo con las fuerzas armadas y el gran capital para controlar al tigre si le dejaban llegar al gobierno de la República? ¿Quién sostiene a Marcelo Ebrard como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y como su posible sucesor en la Presidencia y admite que México sirva de policía fronteriza a Trump mientras éste expulsa trabajadores latinos?