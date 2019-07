Hacia dónde dirigir un aparato tan grande como es eso que llamamos economía, es una pregunta que no puede responderse simplista o finalistamente; entre los grandes propósitos de transformación histórica y el presente, todavía lastrado por décadas de mal crecimiento y peor distribución, media un duro y largo periodo de reconstrucción institucional, expansión material y productiva que implican, a su vez, sacrificios y posposiciones en el consumo y la satisfacción colectiva e individual que deben ser explicados y justificados para luego volverse medidas claras en cuanto a calidad y duración, políticas de diverso calado, leyes y reglamentos dirigidos al corazón de la economía política, donde se cultivan o someten, según el caso, los sentidos profundos de la economía pública, sus funciones y conductas, inscritas en novedosos panoramas de participación social y transparencia en la conducción y la evaluación de resultados.

Todo esto y más es asunto serio de reforma administrativa del Estado, pero es sobre todo cuestión política crucial que remite al esquema de alianzas y coaliciones desde las cuales fincar planes de gobierno y establecer objetivos claros y precisos, metas y modos de actuar y de hablar, nuevos o renovados lenguajes para el entendimiento entre gobernantes y gobernados. La elaboración del Plan Nacional de Desarrollo era una oportunidad para iniciar lo que no puede sino ser un vasto y cuidadoso ejercicio pedagógico, sobre la economía y el Estado; sobre las clases sociales y sus contratos para sobrevivir el gran cambio del mundo y el nuestro propio.

La oportunidad se dilapidó y hay que empezar de nuevo. Las voces del Congreso de la Unión debían hacer uso de su palabra, empezando a llamar a la cosas por su nombre: receso puede no haber, pero el estancamiento y sus trampas persisten. Desempleo abierto masivo no hay, pero sí mucho subempleo y precariedad laboral que determinan una brecha social enorme. Política económica puede haber, pero no es la necesaria para este momento. No hay coordinación entre los actores y ello no puede subsanarse con visitas de cortesía a Palacio.

Unas jornadas como estas, podrían convocar hasta al Banco de México, porque sin su concurso poco podrá hacerse para que las políticas conversen y se ponga en movimiento el instrumento de acción inmediata que nos queda y que solíamos nombrar banca de desarrollo… Hoy del subdesarrollo.