Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Domingo 21 de julio de 2019, p. 6

Después de más de dos años, la Comisión Permanente cerrará la próxima semana el tema de los 18 magistrados anticorrupción nombrados por el ex presidente Enrique Peña Nieto que no ratificó la pasada legislatura –porque PRI y PAN no se pusieron de acuerdo– y el Congreso debió sacar de la congeladora por disposición judicial.

Un juez concedió amparo a un inconforme y ordenó al Senado desahogar el proceso para ratificar a tres magistrados de la sala superior y 15 de salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), responsables de sancionar a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción.

Al Senado no le dio tiempo de ratificar los nombramientos y pasó el tema a la Comisión Permanente, donde finalmente se llamó a comparecer a los candidatos, aunque sólo se presentaron cinco de los 18. Dulce María Sauri, diputada del PRI, lamentó que el asunto se haya manoseado en exceso, ya que desde abril de 2017, cuando los nombramientos fueron remitidos, quedó pendiente.

La integrante de la primera comisión de la Permanente señaló que los candidatos no pudieron comparecer hasta la tercera ocasión, ya que dos veces se canceló la reunión con los legisladores, una de ellas por falta de quórum, y algunos deben haberse desalentado.