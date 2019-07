Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 21 de julio de 2019, p. 4

'Axtla De Terrazas, SLP., Después de que fue seguido por un grupo de personas que invadieron el hotel donde la víspera pernoctó en Ciudad Valles, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los mandaron para provocar. Invadieron mi intimidad, querían hasta meterse en la habitación , dijo.

Esos de anoche, si lo hicieron de buena fe, si fueron manipulados y no era su intención, deben de tener vergüenza por lo que hicieron, porque yo no le hago mal a nadie. Quien lucha por la justicia no tiene nada qué temer , señaló, al reiterar que ya no cuenta con guardaespaldas, porque el estado mayor presidencial desapareció.

Más tarde, en Tamazunchale, señaló que no le preocupa la austeridad republicana. Si no me importan los bienes materiales, no he luchado por tener riqueza, no he tenido, creo que hasta ahora que me pagan con tarjeta de crédito, nunca he tenido cuenta de cheques, ni he traído dinero en mi cartera, por eso tampoco me la roban, y, además, yo no me junto con ladrones. Entonces, ¡qué me va a costar, trabajo!, es nada .

Luego de realizar un recorrido por instalaciones del hospital rural de Axtla de Terrazas, acompañado de integrantes de su gabinete de Salud y del gobernador Juan Manuel Carreras, dio una explicación a los hechos ocurridos la víspera, luego de la difusión de videos de medios locales en redes sociales en donde, ante la actitud de trabajadores en paro de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, les dijo: no merezco este trato y no me voy a dejar intimidar .

Ante miles de personas, así lo contó: “ayer que llegué a dormir a Valles me mandaron un grupo para provocar, que se meten al hotel y querían hasta meterse en la habitación, provocando. Les dije: ‘Aquí estoy –me bajé (de la camioneta)– no traigo guardaespaldas, no tengo por qué protegerme con nadie. Ustedes son unos provocadores, norespetan, ya vengo a descansar, no deberían de meterse en mi intimidad, yo no voy a meterme a la casa de ustedes’”.