Muy aplaudidos todos los encendidos discursos, especial ovación mereció el de Liubov Sobol, abogada de la Fundación de Lucha contra la Corrupción, quien lleva una semana en huelga de hambre desde que se le denegó el registro y, sostenida por un colega, pudo llegar hasta el micrófono para agradecer el apoyo de los presentes y afirmar: Me alegro mucho de verlos aquí. Sé que el alcalde [Serguei] Sobianin es el único que no se alegra, pero vine a decirle a él: ésta es nuestra ciudad .

Sobol contó que –después de reunir las más de 5 mil 500 firmas requeridas en este periodo veraniego cuando mucha gente está de vacaciones o en sus dachas (casas de campo)–, la Comisión Electoral anuló incluso la firma de su propia hermana. De este tamaño es el fraude, dio a entender.

La oposición extraparlamentaria de Rusia, por primera vez en mucho tiempo, superó sus diferencias y se presentó este día como un frente común con una sola demanda: registrar a sus candidatos, injustamente rechazados. Esta exigencia es la principal en una declaración conjunta de los 17, que incluye también la propuesta de reunirse con Sobianin para discutir la situación a raíz de la crisis política que hay en Moscú , de la cual hacen responsable al alcalde.

Entre los oradores, aunque no es candidato, también habló el líder opositor Aleksei Navalny, recién liberado de su enésima condena a 15 días de prisión por organizar una manifestación no autorizada que él asegura no haber organizado.

Navalny, ahora sí, exhortó a los asistentes a iniciar frente a la sede de la Comisión Electoral una manifestación de protesta indefinida si en el plazo de una semana, cuando [la Comisión] celebre su próxima sesión, no son registrados todos los candidatos independientes y preguntó: ¿Quién está dispuesto a pasar 15 días de cárcel por este motivo? La respuesta no se hizo esperar: Todos .