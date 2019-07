Vázquez Sánchez fue emigrante a los seis años. Salió de Ocotlán, Jalisco, para radicar más de 30 años en California, Estados Unidos, donde absorbió la disciplina del trabajo: puntualidad, hora trabaajada, hora pagada, y respeto .

A su regreso a México, hace seis años, radicó en Quintana Roo. En 2018 construyó en Puerto Morelos una casa con ladrillos elaborados con sargazo, dada su elevada proliferación en aguas del Caribe. La convirtió así en la primera vivienda edificada con ese material.

Su empresa fabrica la cuarta generación de ladrillos que cumplen las normas mexicanas. Son más resistentes que un tabique rojo horneado. Da trabajo a jóvenes que han padecido adicciones, y funcionarios y empresarios de otros países lo han visitado para repetir su modelo.

En la entrevista, Vázquez Sánchez reprocha la actuación de muchos mexicanos que trabajan con intensidad en Estados Unidos pero en México no.

El país sería distinto si todos los mexicanos trabajáramos con la misma intensidad que los migrantes en Estados Unidos , expresa.