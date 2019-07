Laura Poy Solano

En México, como en el resto de América Latina, la pandemia de VIH-sida se mantiene estable, con una prevalencia de 0.3 por ciento, una de las más bajas de la región. Sin embargo, cada año se reportan al menos 10 mil nuevos contagios, afirmó Carlos Magis Rodríguez, ex director del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (Censida), quien subrayó que en la compra de antirretrovirales el gobierno federal debe seguir la evidencia científica y seguir negociando .

En el mundo y en la región es necesario cambiar el paradigma de la atención para llegar a la población excluida, principalmente a los más vulnerable por pobreza o por origen étnico, afirmó Pedro Cahn, ex director de la Sociedad Internacional sobre Sida y director científico de Fundación Huésped, convocante del Latina Forum, quien destacó que es necesario que lleguemos a ellos, y no esperar a que ellos nos busquen, porque no todos tenemos acceso a una clínica o los servicios de salud .

En conferencia de prensa para anunciar los trabajos del cuarto simposio latinoamericano Latina Forum VIH 2019, para la actualización de especialistas de la región, previo a la Conferencia Internacional sobre la Ciencia del VIH (IAS 2019), que iniciará el próximo domingo, los especialistas destacaron que en nuestra región la pandemia se ha mantenido relativamente estable, aunque con mayores incrementos en Brasil, país que también reporta el mayor número de habitantes con VIH con 850 mil.

En el caso de México, agregó Magis Rodríguez, quien también se desempeñó como director de Atención en Censida, se estima que de los 230 mil mexicanos que viven con el virus, 182 mil 498 (81 por ciento) están diagnosticados y reciben medicamentos, pero sólo 164 mil 518 tienen apego al tratamiento, y de ellos 126 mil 596 (55 por ciento) tienen una carga viral indetectable, por lo que ya no enfrentan el riesgo de transmitir la enfermedad.