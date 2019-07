En este lugar, mencionó que no podrán concluir todos los hospitales y unidades de salud inconclusas porque “se hicieron muchas, no porque hacían falta, sino por el negocio, por la corrupción, por el contratismo y el moche a los funcionarios, sin planeación.

Escúchenlo bien conservadores: no es darle ingreso a los que reprueban. No es darle pase automático a quienes no tienen buenas calificaciones sino permitir el ingreso de más alumnos, ampliar el presupuesto y los espacios en las escuelas y facultades de medicina.

En su discurso, el mandatario también expresó que le da gozo que haya crítica, cuestionamiento y polémica porque en las dictaduras nadie habla... se protesta con los dientes apretados”.

Ahora que hay resistencias al cambio, “quieren algunos líderes que se siga entregando el dinero como era antes y que sigan teniendo sus camionetas, como les gusta, con sus sombreros texanos, sus cintos piteados. Líderes nylon. Y si no, va a haber movimiento. Somos libres. Que haya protestas. Nosotros no vamos a reprimir”.

Recordó que la rebelión de la Policía Federal ante su incorporación a la Guardia Nacional “supuestamente iba a ser un gran conflicto. Como no tienen razón –porque no se despide a nadie, no se les están quitando prestaciones– fue un asunto político. Pensaron que podían afectarnos, no duró nada”.

Habían transcurrido unos minutos de que inició su participación, cuando José Luis Gómez Vega le habló por megáfono: señor presidente . López Obrador le pidió esperar a que terminara su discurso. Un elemento de la ayudantía recibió la demanda del joven sobre la violencia e inseguridad en Nicolás Romero, estado de México, donde en 2018 secuestraron a su hermano mayor y aunque pagaron el rescate, lo asesinaron. El lunes le llamarán para agendar una cita con el secretario de Seguridad Pública.

Más tarde, en el Complejo Cultural y Deportivo Ferrocarrilero de Rioverde, cuando comentaba que el gobernador Juan Manuel Carreras solicitó el programa Sembrando Vida para que haya más empleos en el estado –se generan cada año alrededor de 18 mil– sorprendió a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, platicando con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, cuando quería información sobre las fuentes de trabajo que se generarán con el programa.