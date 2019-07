“El secretario, el martes pasado tuvo una presentación aquí con la Comisión de Hacienda; yo quise abordar el tema con él, porque al siguiente día eran las manifestaciones; el secretario, de una manera muy inusual, me dijo que no quería hablar conmigo.

“Le volví a insistir sobre la necesidad de que platicáramos para revisar el asunto; pudo haberme atendido, decirme que no lo podía arreglar, verdad, pero de una manera muy tajante me dijo: ‘Qué, ¿no entiende que no puedo hablar con usted?’, pues obviamente no iba a ir a votar por alguien que no puede hablar conmigo”.

Así, el diputado anunció que ya se determinó “convocar a una conferencia de prensa para el 31 de julio a las 6 de la mañana en el Zócalo.