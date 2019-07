No hay atenuantes en el diagnóstico de Mélenchon sobre el estado actual del viejo continente: “Tal y como está ahora Europa, no es capaz de proponer algo para la vida digna de sus ciudadanos, para salir de la crisis sin pasar por una guerra. Se ha convertido en un espacio donde domina la dictadura intelectual del neoliberalismo, abocado a reducir los presupuestos de los servicios sociales.

Mélenchon, a sus 67 años, militó por más de 30 años en el Partido Socialista y después formó un partido que llamo Izquierda. Pero hoy renuncia a esa etiqueta. Eso se los aprendí a Hugo Chávez (ex presidente, ya difunto, de Venezuela) y a Rafael Correa (ex presidente de Ecuador, exiliado). ¡Y a AMLO! Ellos hicieron sus campañas apelando a los ciudadanos, no a la razón de ser de izquierda .

Cuando habla del viejo continente parece dejar sobre la mesa un pesado fardo: “En Europa no queda ya ninguna fuerza política capaz de proponer una salida a la crisis que tome en cuenta la vida digna de sus ciudadanos y sin guerra. De los partidos progresistas que construimos en mi generación no queda ya nada. Y en Francia, en el campo político hay que reconstruir todo, todo. Con la polarización que atravesamos esto puede terminar muy mal. ¿Dónde se ha visto una insurrección popular como la que vemos cada sábado, desde hace ya 35 semanas, con los chalecos amarillos? ¿Dónde? Reconstruir una alianza de clases medias, clase obrera y clases empobrecidas es hoy en día un desafío enorme”.

–¿Qué plantea Francia Insumisa para la reconquista del poder?

–Es muy difícil lograrlo con la etiqueta de izquierda. Hoy en día es un término muy depreciado. También en América Latina. En Francia si a la gente le hablas de izquierda de inmediato te van a relacionar con François Hollande (socialista, ex presidente entre 2012 y 2017), un gobernante rechazado por crear todas esas leyes contra los derechos de los pueblos. ¿Hacer alianzas con la izquierda? ¿Pero con quién, por favor? ¿Con el Partido Comunista? Obtuvo 2.4 por ciento de los votos. ¿Los trotskistas? 0.5 por ciento. No, hay que reconstruirlo todo.

En LFI estamos intentando otras vías. Hablamos de federar al pueblo. Hemos cambiado el método y nuestra acción, nuestro discurso, a formas más respetuosas a la inteligencia de la gente. Nuestra idea de que sólo hay un ecosistema y nos es común. Las formas actuales de producción, es decir, el capitalismo, amenazan a ese futuro que es de todos.

La derrota de los nuevos partidos progresistas europeos fue generalizado en las legislativas de mayo. Perdieron terreno Die Linke en Alemania, que bajó hasta el 5 por ciento, Podemos en España, La Liga en Italia. Fuera de Podemos, del PTB en Bélgica, del Bloque en Portugal no queda nada .

Chalecos amarillos

Desde octubre del año pasado, cada sábado, sin falta, se han movilizado grupos diversos en todo el país, en sus momentos de auge con hasta 600 mil manifestantes en un solo sitio. Conocidos como los chalecos amarillos, ni los partidos políticos, ni las clases medias ni la intelectualidad los apoyaron, salvo Francia Insumisa.

Mélenchon sostiene que por la respuesta de los manifestantes a la provocación policiaca les generó un reflejo muy negativo en los medios de comunicación y la descalificación del presidente Macron repercutió en la clase política. No fue sino hasta el sábado 25, cuando ya sumaban más de seis mil heridos por la virulencia de los gendarmes y miles de detenidos y procesados que algunos intelectuales se pronunciaron en contra del maltrato.

Fue la provocación policiaca la que radicalizó al movimiento. Y la aceptación inicial se convirtió en rechazo. Ellos mismos rechazaron toda cohesión, toda interlocución con otras fuerzas. Se autobloquearon. Y yo anticipo que esa va a ser la característica de todos los movimientos revolucionarios de ahora en adelante. ¿Cómo lo vamos a resolver? Va a ser muy complicado .

¿Fin del ciclo progresista en América Latina?

A Mélenchon lo caracteriza su pasión por los procesos del llamado ciclo progresista latinoamericano desde sus inicios, con el triunfo de Hugo Chávez en 1999 en Venezuela.

“Este periodo, entendido como un momento político civilizatorio, tuvo una característica común: la derrota de las derechas. La ola democrática latinoamericana se constituyó en contra de esas políticas neoliberales.

“Al principio no sabíamos ni cómo llamar a esos procesos en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil… Pero Europa sí que tenía que aprender de ellas. Lo primero, es que eran procesos ciudadanos, muy diferentes a lo que la generación anterior llamamos las revoluciones socialistas. En la primera fase es un momento destituyente, que resume la frase de la experiencia argentina: Que se vayan todos . Y años después, con la expresión de AMLO: Al diablo las instituciones . Suena fuerte, pero no quiere decir un rechazo a la forma organizada de la sociedad, sino de rechazo a unas instituciones que están para imponer un modelo económico.

“Luego viene lo más significativo y delicado, pasar a la fase constituyente. Es el momento en el que el compromiso ciudadano se convierte en una forma constructiva.

“Hasta hace poco yo no sabía si estamos ya en la fase final de este momento progresista porque evidentemente no tiene ya el mismo dinamismo, si después de 15 o más años de movilizaciones se ha entrado en una etapa de agotamiento.

“Pero lo cierto es que en Brasil, para neutralizar Lula tuvieron que inventar una nueva forma de persecución judicial o golpe suave, que ya se había experimentado en Honduras. Derrocaron a Dilma Rousseff y la única forma de impedir que Lula ganara las elecciones era metiéndolo a la cárcel.

“Es importante que los europeos comprendamos bien esto. Si me preguntan si estamos viviendo el fin del ciclo progresista, puedo decir que no, que el ciclo no paró, que sigue. En ningún otro lugar del mundo hay un ciclo progresista. Es por eso que México me interesa tanto.