Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 20 de julio de 2019, p. 4

En reunión con un grupo de legisladores de Estados Unidos que llevan a cabo una consulta en relación al T-MEC (proyecto de acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá), el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que este mecanismo es benéfico para las tres naciones.

Más tarde, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, relató parte del encuentro: El Presidente les dijo que él quiere tener una relación muy buena, que la tenemos muy buena, que si hay preocupaciones se pueden discutir para ver de qué se trata, pero también (no lograr) el tratado no es el fin del mundo: la relación sigue y podemos tener después otro acuerdo bilateral en el que se metan cuestiones, por ejemplo, de migración .

Es decir, refirió el subsecretario, ver más hacia el futuro, una relación dinámica, no que ahorita es todo o nada o qué. No ser fatalistas de que lo que está y lo que no está ya no estuvo .