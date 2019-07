Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 20 de julio de 2019, p. 3

Un ex mandatario debe impuestos, señaló ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se le preguntó si había denuncias penales en contra de algún antecesor. No tenemos ninguna denuncia, ninguna prueba, nada, acerca de los ex presidentes .

Aunque durante la conferencia de prensa matutina se reservó el nombre, fuentes de Palacio Nacional indicaron que el aludido es Vicente Fox (que gobernó de 2000 a 2006), a quien supuestamente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le condonó impuestos y fue beneficiario del Fondo Bancario de Protección al Ahorro.

El Presidente aseguró que, a pesar de lo que decían sus opositores, he estado al corriente, siempre manifestando mis impuestos, que por cierto no es poco el descuento, sobre todo lo que tiene que ver con los libros, que eran mis principales ingresos durante mucho tiempo .

El tema surgió cuando López Obrador respondió que su gobierno no tiene ninguna prueba o denuncia contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht (firma que pagó sobornos millonarios para obtener contratos en Pemex). En Odebrecht no, ni en otros casos. Tengo alguna información de que alguno de los ex presidentes debe impuestos. Es un asunto que debe ver el SAT , precisó.

A pregunta expresa, el Presidente se refirió ayer a sus antecesores: comentó que si bien reitera sus críticas a Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), a quien llama el padre de la desigualdad moderna , no sería correcto hacer alguna referencia a familiares de políticos (un hijo de Salinas es señalado en una investigación judicial en Estados Unidos). Lo de sus hijos no, no me meto, porque, ¿qué culpa tienen ellos? No debemos meternos con la familia , sentenció.

Más adelante recordó sus declaraciones del año pasado, desde tiempo de campaña, en el sentido de dar punto final y no desatar persecución de ex funcionarios. Sin embargo, dejó en claro que ello no significa cancelar demandas en curso o actuar como tapaderas. No encubrimos, no protegemos a nadie , aseveró.

Uno de estos expedientes involucra al ex director de Pemex en el sexenio pasado, Emilio Lozoya, hoy con orden de aprehensión.