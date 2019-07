Eric Nepomuceno

Especial Para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 20 de julio de 2019, p. 21

Río De Janeiro. Al menos dos brasileños –el ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dallagnol– difícilmente olvidarán la fecha 9 de junio. Ese domingo la publicación digital The Intercept Brasil, creada por el periodista estadunidense Glenn Greenwald, reveló mensajes intercambiados vía Telegram, entre Moro y Dallagnol, coordinador de acusación en la llamada operación Lava Jato. El principal objetivo de Moro es el ex presidente Lula da Silva, preso desde el 7 de abril de 2018.

En Brasil se considera que la principal razón de la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia fue que a Lula, favorito absoluto, se le impidió ser candidato.

Las primeras revelaciones de The Intercept abrieron dudas entre juristas sobre la actuación de Moro junto a Dallagnol: quedaba claramente insinuada una especie de alianza tácita entre juzgador y acusador, lo que viola las reglas y normas de la justicia brasileña.

Primero los dos negaron cualquier irregularidad en el intercambio de mensajes. En las semanas siguientes The Intercept goteó –generalmente en los domingos y jueves– revelaciones cada vez más comprometedoras. Además, compartió el obtenido de forma no revelada con una radio, la Bandeirantes, con el diario Folha de Sao Paulo y la revista semanal Veja, la de mayor tiraje en Brasil.

Celebridad nacional

Ninguno de los tres medios puede ser considerado favorable a Lula y fueron grandes defensores de la Lava Jato, por lo que contribuyeron a transformar a Moro en celebridad nacional con la imagen de paladín de la justicia y combatiente sin pausa de la corrupción.

La segunda reacción, tanto de Moro como de Dallagnol, fue acusar a Greenwald y a The Intercept de recibir material confidencial de un hacker. El estadunidense, célebre por divulgar los papeles de Edward Snowden, revelando material secreto de agencias estadunidenses de inteligencia –trabajo que le valió el más importante premio de la profesión, el Pulitzer– se niega a revelar su fuente.

Moro y Dallagnol no mencionan la hipótesis de que los mensajes, tanto escritos como registrados en audio, hayan sido filtrados a Greenwald por alguien de la fiscalía o del juzgado de Curitiba.

La reacción siguiente de Moro fue levantar sospechas sobre la autenticidad del material y lanzar la hipótesis de manipulación. Pero los medios ahora asociados a The Intercept aseguran que se trata de transcripciones auténticas.

Otro medio importante, la versión brasileña del diario español El País, examinó parte del material y aseguró su autenticidad a partir de un punto elemental: corroborar los mensajes de sus reporteros a integrantes de la Lava Jato y las respectivas respuestas.