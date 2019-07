Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 20 de julio de 2019, p. 25

Zacatecas, Zac., Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Subsecretaría de Gobernación (SG) federal, acudió a la mina Peñasquito, ubicada en el municipio de Mazapil –305 kilómetros al noroeste de la capital de Zacatecas–, para dar continuidad a las negociaciones sobre el conflicto comunitario que hay en el principal yacimiento de oro y plata a cielo abierto de las empresas Newmont y Goldcorp.

Junto con varios funcionarios federales, Peralta Saucedo dijo que los habitantes de la región han denunciado en años recientes varios abusos e irregularidades de la minera, por los cuales mantuvieron bloqueados los accesos al enclave del 27 de marzo al 15 de junio.

Sin embargo, dijo que el objetivo más importante era abrir la mina , que estuvo cerrada 81 días. “Mi interés no sólo es obligación como servidor público; ese es mi trabajo, venir a ayudar a resolver problemas. Es una misión personal, con mi país, (…) ¡y vamos a defender nuestra tierra, sí o sí siempre, primero los mexicanos!”, arengó ante más de 500 habitantes de Mazapil, principalmente de la comunidad San Juan de Cedros.

Recordó que en el nuevo México , que se encuentra al inicio “de esta gran transformación, lo único que no se puede permitir es la polarización, pues se vale tener discusiones, diferencias, eso enriquece la discusión, no es necesario que todos pensemos igual, se vale disentir y estar en desacuerdo, pero lo único que no debemos hacer como mexicanos es destruirnos .

Después de la asamblea informativa, acompañado por Jehú Eduí Salas, secretario general del gobierno de Zacatecas, Peralta Saucedo realizó un recorrido por las instalaciones del complejo minero, guiado por directivos de Newmont y Goldcorp.