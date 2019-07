Recordó que desde hace varios meses entregaron al gobierno estatal sus propuestas, tanto la petición de aumento de tarifas como la de reactivar los subsidios que se cancelaron hace cinco años, pero a la fecha no han obtenido respuesta y por ello pidieron una mesa de diálogo.

El dirigente de la Sociedad Cooperativa Murallas de Campeche, Enrique Uribe García, expuso que no se trata sólo de una demanda de aumento a las tarifas, sino de obtener apoyo del gobierno del estado para no afectar la economía de los usuarios.

Alrededor de cien choferes de 12 cooperativas de transporte urbano de la capital de Campeche pararon labores este viernes para exigir al gobierno del estado un incremento a las tarifas, las cuales –aseguraron– no se han actualizado desde hace cinco años; o bien, que les otorgue subsidios para enfrentar los aumentos al combustible y a insumos, pues acusaron que la crisis los está llevando a la descapitalización.

Insistió en que el paro de labores de las unidades no afectó a la ciudadanía, ya el resto de los microbuses y autobuses trabajaron de manera normal y por encontrarse en periodo vacacional, no perjudicó a estudiantes y maestros. Al cierre de la edición, no les habían dado respuesta.

Autorizan alza al transporte en Sinaloa

En Sinaloa, el Consejo Técnico Estatal de Vialidad y Transportes autorizó un aumento de un peso 50 centavos a la tarifa del transporte público, por lo que los usuarios pagarán 11 pesos si los camiones cuentan con aire acondicionado, servicios de videovigilancia, geolocalizador, botón de pánico y asientos preferentes.

Miguel Ángel Gutierrez, líder del Movimiento de Desplaza-dos de los Pueblos de la Sierra, afirmó que el aumento autorizado al servicio de transporte es injusto porque se aplicó en plenas vacaciones y en nada ayuda a la economía familiar, ya que las madres hacen grandes esfuerzos para pagar hasta 2 o 3 camiones para que sus hijos acudan a estudiar a sus escuelas.

Para los estudiantes, el Consejo mantendrá el descuento de tarifa preferente de 3.50 por pasaje y un 50 por ciento de descuento a discapacitados en apoyo a la economía de las familias sinaloenses.