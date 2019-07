Ap

Periódico La Jornada

Sábado 20 de julio de 2019, p. 7

Adriana Barraza se ha mantenido ocupada con una variedad de proyectos que incluyen Dora la Exploradora, Coyote Lake o Rambo: Last Blood, pero la actriz mexicana nominada a un Óscar hizo un espacio en su agenda para un cortometraje cuyo tema le pareció especial.

Barraza actúa en Bibi, un corto sobre inclusión coescrito y protagonizado por el actor mexicano-estadunidense JM Longoria, que se estrena hoy en el Festival Internacional LA Shorts International Film Festival.

La verdad es que difícilmente hago cortometrajes, porque tengo muy poquito tiempo, gracias a Dios. Pero cuando leí la historia me pareció que yo tenía que hacerlo , dijo la actriz de Babel en una entrevista telefónica desde Austin, Texas, donde se encontraba filmando una película de Robert Rodríguez que le imposibilitaría asistir a la premiere.

Bibi sigue a un joven (Longoria) de una familia latina que, tras la muerte de su madre, comienza a escribirle cartas a su padre, pese a que ambos viven en la misma casa. Mantienen esta correspondencia por años, pero la relación se quiebra cuando Bibi le confiesa en una carta que es homosexual.

Barraza interpreta a la novia del padre de Bibi, mujer conciliadora que busca que Bibi tenga una idea más positiva de su progenitor. Creo que como comunidad es importante que le demos espacio a todas las personas que están en una minoría y que tienen necesidad de expresarse , dijo la actriz.

Comunicación por cartas

La historia está inspirada en la vida de Longoria, quien dijo que cuando era pequeño tenía problemas para comunicarse con su padre. “Mi papá me decía: ‘Si no lo puedes hablar, ¿por qué no lo escribes?’”, contó el realizador en una entrevista telefónica desde Los Ángeles, una de las ciudades donde filmó el corto.