El experimento corrió con la mayor de las fortunas hasta que leyeron –Jervaise era encargado de traducir del francés– que el método para secar el algodón pólvora –es decir, la nitrocelulosa, producto de mezclar ácido sulfúrico y nítrico–, se realizaba con temperaturas no muy altas y decidieron hacerlo en un horno de cocina con la flama baja. No contaban con que este material, el piróxilo, más que incendiarse, reacciona, por lo que despide un humo marrón o transparente imposible de extinguir –así ocurrió en la Cineteca Nacional en 1982, con los filmes de nitrato resguardados, pues son del mismo material–, hasta que la tapa del aparato salió volando, disparada por la explosión –es justo el material con el que Julio Verne impulsa la cápsula en De la Tierra a la Luna.

En el segundo piso del MAF encontraremos una serie de testimonios y objetos, desde su primera cámara Kodak Brownie, hasta retratos de sus primeras exposiciones en los años 70 o con fotógrafos como Nacho López, los hermanos Mayo, Pedro Valtierra o su compadre Héctor García; páginas de La Jornada, donde fue laboratorista y fotoperiodista fundador, todo ello en un conglomerado bautizado como Laberinto Fotopax. También hallaremos multitud de impresiones 4 x de laboratorio comercial colocadas en el piso cual si fueran quelites o aguacates, a la usanza del tianguis y que así llamó.

Además de ser profesor del INBA más de 37 años, el maestro Pax abrió los Talleres Libres de Foto en su estudio personal, ubicado primero en Allende 14, casi Donceles, en el primer cuadro, y posteriormente en la colonia Tránsito.

“Para mí era muy importante no perder el contacto con la enseñanza porque representaba el fotoperiodismo y lo daba a conocer a través de mis clases, tenía una materia de fotografía de prensa y lo metí como parte de mi enseñanza. Hacía que mis alumnos conocieran a los autores de las fotografías y los mandaba a visitarlos, a que los entrevistaran, les tomaran fotos, y que hicieran un trabajo periodístico, ya sea de algo social con temas como la basura o el desperdicio del agua, pero con un compromiso con la ciudad.

“A mí de pronto no me gustan los números. Cuando me preguntan cuántos negativos tengo, pues no sé, podrían ser un millón o 500, nunca me he dado a la tarea de contarlos.