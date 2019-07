La firma mantiene atadas las calificaciones crediticias de México y de Pemex ante la alta codependencia que tienen como emisores y su próxima revisión estaba planeada para no antes de marzo.

La agencia calificadora Standard and Poor’s (S&P) Global podría acelerar su revisión anual de la deuda soberana y de Petróleos Mexicanos (Pemex) si la economía mexicana entrara en recesión y se debilitaran las expectativas para 2020, afirmó el analista a cargo de evaluar a la petrolera.

Un escenario de ese tipo, en el que veamos dos o tres trimestres de contracción económica, quizá nos orille a acelerar la revisión antes de que termine este año y a preguntarnos si es congruente con la calificación actual o no , expresó el analista Luis Manuel Martínez.

Si México baja, Pemex baja , agregó. No nada más (nos importa) cuánto vamos a crecer este año, sino la trayectoria y las expectativas para 2020. Y si vemos que la actividad económica no regresa, no se restablece, eso le pone presión a la calificación , añadió.

S&P rebajó en marzo la perspectiva de la nota soberana de México y de Pemex. Aunque mantuvo la calificación de la deuda en moneda extranjera de la petrolera en BBB+, indicó que había en ese momento un tercio de probabilidades de una baja en 18 meses.