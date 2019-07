Al no ejecutar el clavado, Iván recibió la calificación de cero y terminó con una puntuación de 368.80 para ubicarse en el lugar 16, en tanto el veracruzano Kevin Berlín ocupó el puesto 18, con 361.85, en las semifinales a las que habían avanzado en séptimo y decimoctavo en las preliminares, respectivamente.

No es la primera vez que el jalisciense falla ese clavado, pero ahora lo hizo en el primer certamen donde estaba en juego el pasaporte olímpico para México.

Gwangju. Dos veces Iván García no pudo ejecutar el parado de manos desde la plataforma y ese error le costó caro al no obtener la plaza olímpica a Tokio 2020 y estar entre los 12 finalistas que disputarán hoy las medallas en la última jornada de los clavados en el Mundial de Gwangju.

Asimismo, entre aplausos despidió el público al equipo mexicano de natación artística en su rutina libre para terminar en el décimo lugar de la final, en la que Rusia se llevó siete de los ocho títulos concedidos.

Las mexicanas sumaron 87.0333 puntos al realizar una rutina con el pasaje del universo y la llegada del hombre a la Luna en su cincuenta aniversario.

En ocho rutinas, cuatro de ellas en finales, la entrenadora Adriana Loftus está satisfecha de la actuación de sus alumnas. Si bien no hay medallas no implica que no hayan hecho lo que tenían que hacer. Su desempeño fue excelente y vamos por buen camino , dijo Loftus.

México busca clasificar por equipos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la siguiente oportunidad será en los Juegos Panamericanos de Lima que comienzan la próxima semana de ganarse el oro, mientras en dueto, Nuria Diosdado y Joana Jiménez tendrán que ser primeras o segundas para estar en la cita japonesa.