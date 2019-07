Explicó que la institución americanista decidió no incorporar muchas jugadoras nuevas con la finalidad de darle continuidad al equipo base y brindarle oportunidad a las futbolistas de categorías menores que están en proceso de formación.

Leonardo Cuéllar, técnico del América femenil, confió en que su equipo hará un buen papel en el presente torneo Apertura 2019 de la Liga Mx pese a que no adquirió muchos refuerzos, en comparación con otros clubes.

Quizá no tenemos las contrataciones espectaculares de otros equipos, pero vamos a fundamentar con el trabajo del día a día. Como prueba de ello, es que ya echamos a andar el proyecto Sub 15 y Sub 17, entonces queremos abastecernos poco a poco de nuestra propia cantera .

Por otro lado, el timonel subrayó que este certamen de la liga femenil será mucho más atractivo debido a que todos los equipos jugarán contra rivales que no habían enfrentado por el formato anterior de la competencia.