Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 20 de julio de 2019, p. a12

En unos días, el 26 de julio, Mick Jagger cumplirá 76 años de edad y 57 de su primer concierto al frente de los Rolling Stones.

Celebra desde su trono, tan ancho y largo y hondo que cabemos todos, músicos y público: el escenario.

El hijo de un profesor de gimnasia y una vendedora de productos Avon es ahora un referente cultural del mundo.

De Muddy Waters tomó el nombre para su grupo y puso en escena lo que Aguas Lodozas se jactaba:

The gypsy woman told my mother

Before I was born

I got a boy-child’s comin’

He’s gonna be a son-of-a-gun

He’s gonna make pretty women’s

Jump and shout

Hizo su propio blues así:

I was born in a cross-fire hurricane

An I howled at the morning driving rain

But it’s all right now, in fact, it’s a gas

But it’s all right, I’m Jumpin’Jack Flash

yes yes yes

El biógrafo de todos tan temido, el que desnudó a John Lennon y a PaulMcCartney en voluminosas biografías no autorizadas pero que los protagonistas finalmente aprobaron por exactas, definió así al biografiado en turno y sin autorización, pero con autoridad decausa, pues investigó a concienciael caso:

Mick Jagger, dice Philip Norman, ejerce ‘‘un poder inquietantemente físico”.

En diciembre de 2016, a los 73 años, fue padre por octava vez, desposado con Melanie Hamrick, 43 años menor que él.

Ahora tiene una nueva relación, esta vez con la modelo rusa Masha Rodenko, de 31 años de edad.

Ocho hijos con cinco mujeres diferentes, cinco nietos y una bisnieta, Assisi.

Su primera esposa se llama Bianca Pérez-Mora Macías, desde 1971 conocida como Bianca Jagger. Siguió Jerry Hall, en 1990. Después L’Wren Scott en 2001, quien se suicidó en 2014: la encontraron colgada por el cuello de una bufanda en su departamento de Nueva York; tres meses después de eso, Mick se casó con la mencionada Melanie Hamrick, bailarina de ballet.

El padre de Mick Jagger, el profesor de gimnasia Basil ‘‘Joe” Jagger, murió plácidamente a los 93 años.

La longevidad es cosa común en los Rolling Stones; juntos suman 303 años.

Hace mucho que en los corrillos roqueros dejó de circular la especie legendaria de que a los Rolling Stones los sometían periódicamente a transfusiones totales sanguíneas. También hace un buen que fuera común entre los de edad y mente escasa decir que los Stones eran viejitos, ‘‘ruqueros”.

Data de los sesenta la consigna de que era mejor morir joven que cumplir 30 años.

Se ha ido asentando la evidencia de que el tipo de música que ejecutan pertenece a longevos naturales: el blues; de manera semejante que los grandes pianistas son mejores conforme avanzan en edad.

De manera que resulta natural, el dato logístico de que así como para sus giras dispongan de los mejores hoteles, el más exquisito catering, las más finas atenciones, cuenten con un equipo médico especializado (sí, el término correcto es: geriátrico, ¿algún problema?), elemento, además, presente aun en las giras de grupos de menores de edad y músicos de cualquier edad. Así es que, tranquilos todos.

Lo que no resulta ‘‘normal” y despierta el asombro aun entre sus compañeros, al punto que Ron Wood llama desde entonces ‘‘Superhuman” a su compañero de grupo Mick Jagger, es que fuera sometido apenas en abril pasado a una operación quirúrgica de corazón, para, subrayado y en mayúscula, RENOVARLE una válvula cardiaca, lo que no resulta ‘‘normal”, decía, es que ese caballero volviera a su loca actividad en los escenarios pocas semanas después, luego de publicar un video donde retoma su ardua tarea diaria de ejercicios gimnástico-balletísticos-coreográficos-gladiadóricos, jónicos y corintios, en su casa, para mantenerse en forma.