‘‘Por todos lados hay una serie de propuestas tratando de elaborar caminos. A diferencia de otras épocas no son caminos terminales, no hay una elaboración teórica que preceda o acompañe al gran movimiento social. Nos han dejado relativamente huérfanos los fracasos de la izquierda estatalista, los fracasos del socialismo irreal, todo ello nos ha convertido en buscadores.”

Por eso, añadió, la batalla cultural que se libra desde la izquierda ‘‘es apenas el inicio. Somos el partido de la no violencia, de la cooperación, del amor, del respeto al otro, de la negación de ser más fuerte que el otro. Somos los herederos de ancestros que se ayudaron mutuamente, los que no lo hicieron están muertos o no tuvieron hijos”.

▲ Paco Ignacio Taibo II y Jean-Luc Mélenchon durante la charla en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Foto Guillermo Sologuren

El escritor añadió que por ello ‘‘historiza” la manera de entender la izquierda, ‘‘lo cual me permite no estarme peleando con el resto de los compañeros de izquierda de este país. Este diálogo no debería haber sido así, debería haber estado la presidenta de Morena, pero no creo que tenga capacidad para dialogar con el dirigente de La Francia Insumisa”.

Respecto del gobierno de AMLO, el director del FCE explicó que el Presidente en estos primeros meses ‘‘ha logrado una hazaña que todavía no hemos podido valorar los mexicanos, no tenemos la capacidad para medirla: el primer nivel del aparato del Estado masacró a la corrupción y condenó al neoliberalismo a ser un proyecto escondido en el clóset.

‘‘Ya verán dentro de unos años cómo vamos a revalorar este hecho simple. Con todo esto quiero decir que la izquierda es historia, identidad y destino.”

Taibo II también recomendó que ante el embate de las noticias falsas que atacan el proyecto de la Cuarta Transformación, ‘‘tenemos que generar contrainformación, cada vez urge más. En estos momenos el único nivel de contrainformación potente con el que contamos son las redes sociales, y en un segundo nivel: periodistas honestos a quienes hay que decirles ‘hablen, investiguen, sigan la huella’.

‘‘Tenemos que presionar a nuestros periodistas, porque a los de ellos no hace falta, los de ellos cobran. Y al mismo tiempo hay que dar la batalla en la red, la red o es democracia o es estercolero; duro con ellos en la red, todos los días 10 minutos de tiki tiki dándole patadas a la oligarquía, a los mentirosos, a los calumniadores.”