Comentó que se acordó con ellos la creación de una comisión para que a la brevedad conozcan los dictámenes de autorización de la obra, que no representa ningún riesgo para sus viviendas, además de que no tiene relación con los microsismos.

Al ser entrevistado en el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, explicó que espera que la suspensión sea sólo por unos días y no tenga retrasos considerables para la obra, tras mencionar que los colonos están nerviosos y los entendemos por la coincidencia entre los trabajos de ampliación de la línea 12 y los microsismo, que suman 19 desde el pasado 12 de julio.

Vecinos de las demarcaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo que se oponen a la construcción de ampliación de la línea 12 del Metro bajarán a recorrer las obras, que comenzaron en diciembre pasado, con el fin de supervisar que no se utilizan explosivos, dijo el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina, quien anunció que por el momento se detendrán las excavaciones.

Van a bajar a ver el túnel, ellos argumentan que se usan explosivos y no es así, es una estructura como muchas que existen en el subsuelo de la ciudad que no representa un riesgo, pero que dada la coincidencia con los sismos ellos están nerviosos y los entendemos , y agregó que no hay ningún riesgo al realizar el recorrido subterráneo.

Aclaró que la obra continuará con otras acciones que no se pueden detener, porque hacerlo representa un riesgo como son los tramos en los que hay excavaciones, que se hizo del conocimiento a los vecinos.

Por su parte, la directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía, coincidió en que las obras que se efectúan no son las que originan los microsismos, por lo que no hay motivos para cancelar la ampliación de la línea 12.