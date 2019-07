O

tra consulta indígena recorre el país. El pasado 14 de julio en la comunidad zapoteca de Zoogocho se realizó un acto de consulta para la reforma constitucional y legal sobre derechos de los pueblos indígenas organizado por el INPI y la Secretaría de Gobernación. Desde temprano se concentraron allí autoridades municipales, comunitarias y agrarias y público en general de comunidades zapotecas, chinantecas y mixes de la Sierra Juárez, quienes entraron en desesperación luego de que por algunas horas sólo se escuchara la música de una banda filarmónica local.

Casi al mediodía, después de la bienvenida se realizó un improvisado ritual, para luego dar paso a la fase de información previa en la que un funcionario del INPI (para cumplir de manera formal con el protocolo elaborado previamente por el instituto), fue interrumpido en su discurso y el público exigió iniciar la discusión de fondo que, según el protocolo mencionado, era la fase deliberativa.

La mesa más concurrida fue en la que se discutieron los temas de tierra, territorio y consulta indígena, entre otros, de entrada se criticó el protocolo establecido, por impuesto, se dijo, ya que no hubo participación de los actores consultados en su elaboración, también se señaló que la fase de información previa, no cumplía con ese propósito, ya que los funcionarios del INPI se dedicaron a garantizar que la gente asistiera a la consulta, pero no explicaron a fondo y con pertinencia cultural lo que se iba a tratar en ella. Todos traían en la mano el documento de principios y criterios para la consulta repartido al inicio del acto, pero muy pocos lo habían leído.

Se criticó también la prisa con la que se hacía la consulta, el que no se hubiera tomado en cuenta a sus asambleas, las cuales en Oaxaca son las principales instituciones representativas de las comunidades, así como los rebajes de derechos en el documento de principios y criterios, causando molestia entre los participantes la ausencia del derecho a negar u otorgar el consentimiento a medidas administrativas o legislativas y la falta de protección jurídica a las tierras y territorios de comunidades y pueblos indígenas; por lo que, en consecuencia, anunciaron sería inaceptable una reforma constitucional que esté por debajo de lo establecido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.