Periódico La Jornada

Viernes 19 de julio de 2019, p. 16

Querétaro, Qro., Unos 280 trabajadores fueron desalojados de la sede de Caja Libertad Servicios Financieros, como medida preventiva ante un posible aseguramiento al inmueble por parte de la Fiscalía General de laRepública (FGR), derivado de la investigación que se le sigue al abogado Juan Collado Mocelo, informó el vocero de esta institución financiera, José Luengas Benítez.

En entrevista con La Jornada, reconoció que ante la incertidumbre por los presuntos ilícitos de lavado de dinero y delincuencia organizada cometidos por Collado Mocelo, algunos clientes han cerrado su cuentas, cuyas cifras no reveló, pues mencionó no contar con información. Dijo que la institución financiera inició una campaña de orientación dirigida a sus clientes para indicarles que siguen trabajando con normalidad y la operación, los recursos, las inversiones, los ahorros, los créditos, operan de manera independiente y no se ven de ninguna manera afectados .

Un grupo de ocho empleados permaneció en el edificio ubicado sobre el bulevar Bernardo Quintana de esta ciudad, a la espera de que llegara personal de la FGR. Luengas precisó que la institución se amparó para evitar que las instalaciones fueran aseguradas y al cierre de la edición esto no se había concretado.