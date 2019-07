Entrevistado al término de una reunión con representantes de las áreas de Protección Civil de 18 estados y personal del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el funcionario hizo un llamado para que no se difundan informaciones falsas que lastiman la imagen de la Defensa Nacional y de la Marina, que gozan de un gran reconocimiento social, luego de que la institución castrense señalara que hay una campaña de desprestigio tras difundirse que presuntos integrantes de la Guardia Nacional estaban incurriendo en delitos.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, señaló que las autoridades no están en posibilidades de atender los planteamientos de los elementos de la Policía Federal que están inconformes con su transferencia a la Guardia Nacional, porque la indemnización procede cuando se despide a alguien, y no es el caso .

De la Policía Federal dio a conocer que se reunirá con los representantes de los policías federales que tuvieron alguna duda, falta de información o incluso alguna inconformidad, y será para ratificar los términos del acuerdo ya logrado con ellos en días pasados y con lo cual la mayor parte de los integrantes de la corporación están decidiendo si se transfieren a la Guardia Nacional o a otras dependencias.

El funcionario reconoció que hay un grupo de inconformes, afortunadamente menor, que tiene planteamientos complementarios, y que no estamos en posibilidades de atender porque la indemnización sólo procede cuando se despide a alguien y no es el caso. No vamos a despedir a ningún elemento de la Policía Federal .

Consideró que el número de elementos inconformes con su transferencia a la Guardia Nacional oscila entre 50 y 150 agentes.