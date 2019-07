Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Viernes 19 de julio de 2019, p. 7

El gobierno federal pidió al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la eliminación de 69 por ciento de su personal (plazas eventuales) y de las direcciones generales adjuntas, esenciales para la realización de los informes que presenta. Ante estos ajustes, la institución dejaría de funcionar en las próximas semanas, justo cuando a principios de agosto está prevista la presentación del informe de pobreza, que dará cuenta de la evolución de este problema durante el sexenio pasado.

Ante esta situación, el Coneval hizo una propuesta para aplicar los recortes, de la cual no ha tenido respuesta de las secretarías de Hacienda y Bienestar, por lo que hasta ahora no hay posibilidad de reunirse con las autoridades para lograr un acuerdo, sostuvo el secretario ejecutivo del organismo, Gonzalo Hernández Licona. A la secretaría de Bienestar se pidió su posición al respecto, pero no hubo respuesta.

Hernández Licona explicó que hace dos meses las secretarías de Bienestar y Hacienda solicitaron recortes adicionales para eliminar las direcciones generales adjuntas, con lo que se reducirían en 20 por ciento las plazas de estructura. Actualmente hay 61 de base y 144 eventuales, que equivalen a 69 por ciento del total de la planta laboral.

Indicó en entrevista que el Coneval ha tenido varios ajustes presupuestales, pero en particular en el rubro de estudios e investigaciones, con lo cual realiza su trabajo. El monto inicial fue de 98 millones de pesos, de los cuales la Secreta-ría de Bienestar reservó 48.7 millones para hacer estudios. Se trata del 49.2 por ciento del total autorizado en dicha partida.